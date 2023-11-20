Türkiye ve Türki Cumhuriyetlerden 400 genç beyin Mamak’ta Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’na çıkarma yaptı. Bu yıl 6.’sı düzenlenen Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği büyük bir katılımla gerçekleşti. Türkiye’nin dört bir yanından gelen ve Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan başta olmak çok sayıda ülkeden katılım sağlayan öğrenciler, hazırladıkları projelerle kendi stantların sunumlarını gerçekleştirdi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin ev sahipliği yaptığı, iki gün sürecek 6. Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği’nin açılış programına Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, Azerbaycan ve Özbekistan Büyükelçiliklerinden diplomatlar, Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı (TİKA) Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, Keçiören Kaymakamı Dr. Mehmet Akçay, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, MHP Mamak İlçe ve AK Parti Mamak İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Sayıştay Grup Başkanı, Türkiye Danıştay üyeleri, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek ile birlikte çok sayıda öğrenci katıldı.

Mamak Belediyesi Mehter Takımının gösterisi ile başlayan Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği protokol konuşmaları ile devam etti. Şenlik açılışında konuşan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği’ne katılan yurt içinden yurt dışından katılan tüm gruplara başarılar diliyorum. Süreç içerisinde projeler değerlendirilecek ve güzel sonuçlar alınacak. Başta Türk Dünyası Çocuk Vakfı2na ve emeği geçen tüm kuruluşlara teşekkür ediyorum. Ödül alsın almasın tüm çocuklarımızı kutluyorum” dedi.

Başkan Murat Köse konuşmasında Dünya Çocuk Hakları Günü vesilesiyle çocukların bu özel gününü kutladı, Gazzeli çocukları ise unutmadı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bugün Dünya Çocuk Hakları günü Dini, dili, ırkı ne olursa olsun her çocuğun yaşama hakkının uluslararası sözleşmelerle koruma altına alındığı özel bir gün. Ama maalesef Gazze’de her gün çocuklar hayatını kaybediyor. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Siyonist İsrail’in katliamlarını kınıyoruz. Bizler Filistin’i, Filistin’de özgürlük mücadelesi veren kardeşlerimizi destekliyoruz. Çocukların ölmediği, sağlık ve eğitim başta olmak üzere tüm imkânlardan yararlanabildiği bir dünyanın oluşması dileğiyle tüm çocukların 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününü kutluyoruz. Biz de Mamak Belediyesi olarak onların geleceğe daha güzel şekilde hazırlanması için çalışıyoruz. Gençlik merkezlerimiz, bebek kütüphanelerimiz, Ekolojik köyümüz, çocuk ve genç meclislerimizle Mamak, gençlerin geleceğe hazırlandığı bir şehir haline dönüştü elhamdülillah” diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından katılımcılar, Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği’nde ülkelerin standını gezdi, proje alanlarında öğrencilerle buluştu.

İki gün sürecek şenlik sonunda projeler değerlendirilecek ve derece alan ülkeler, öğrenciler ödüllendirilecek.