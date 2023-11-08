6. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği Ankara'da 20 Kasım'da başlıyor

Türk dünyasının farklı ülkelerinden Ankara’ya gelecek olan çocuklar ve gençler, Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği’nde bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarını sergileyecek. Şenlik 20 Kasım’da başlıyor.

Mamak Belediyesi, önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Bilim gösterileri, atölye çalışmaları, konferanslar, söyleşiler gibi pek çok etkinliğin yapılacağı 6. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Valiliği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), TÜRKSOY, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Türk Dentası Çocuk Vakfı (TDÇV), Mamak Belediyesi, Mamak Füzyon işbirliğinde gerçekleştirilecek. Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda 20-22 Kasım tarihleri arasında yapılacak şenlikte, Türk dünyasının farklı ülkelerinden Ankara’ya gelecek olan çocuklar ve gençler bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarını sergileyecek.