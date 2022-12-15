6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesine ilişkin davada sanıklar tutuklandı

6 yaşındaki çocuğun istismarı iddiasıyla ilgili soruşturmada Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğraması iddiasına ilişkin dava açılmıştı. İddianamede, baba Yusuf Ziya Gümüşel ile anne Fatıma Gümüşel’in “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Kadir İstekli hakkında ise “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” ve “cinsel saldırı” suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası talep edilmişti.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin haklarında çıkardığı yakalama kararı sonrası polis tarafından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel, bugün Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkan sanıklar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel, Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 30 Ocak 2023 tarihine hakim karşısına çıkacak.