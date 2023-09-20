6 yaşındaki çocuğun parmakları koptu

Bursa'nın İnegöl ilçesi Akhisar mahallesinde meydana gelen olayda elini kapıya sıkıştıran 6 yaşındaki çocuğun 3 parmağı koptu.

6 yaşındaki çocuğun parmakları koptu
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Bursa’nın İnegöl ilçesi Akhisar mahallesinde meydana gelen olayda elini kapıya sıkıştıran 6 yaşındaki çocuğun 3 parmağı koptu.

Olay Akhisar mahallesi heyet sokaktaki bir evde meydana geldi. Evin bahçesinde oyun oynayan 6 yaşındaki Abdülkerim S., kapatmaya çalıştığı bahçenin demir kapısına sol elini sıkıştırdı. Eli feci şekilde sıkışan çocuğun, 3 parmağı koptu. Acılar içinde kalan çocuk, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acildeki tedavinin ardından çocuk, kopan parmakları dikilmek üzere Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

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Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.