6 yıldır aranan FETÖ üyesi yakalandı

Ankara polisinin düzenlediği operasyon sonucu 6 yıldır aranan FETÖ üyesi şüpheli saklandığı evde yakalandı.

6 yıldır aranan FETÖ üyesi yakalandı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Ankara polisinin düzenlediği operasyon sonucu 6 yıldır aranan FETÖ üyesi şüpheli saklandığı evde yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada FETÖ Terör örgütü mensubu olan ve 6 yıldır aranan Bünyamin B., yapılan çalışmalar neticesinde Sincan’da saklandığı adreste yakalandı. Bünyamin B., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Öte yandan FETÖ mensubu Bünyamin B.’nin örgüt içerisinde ’emniyet mahrem sorumlusu, bylock kullanıcısı ve örgüt içerisinde yönetici pozisyonunda’ olduğu öğrenildi.