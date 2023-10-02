60 bin liralık saatleri çalıp kaçtı ama jandarmadan kaçamadı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde AVM içindeki bir iş yerinden 60 bin TL’li saati güvenlik kameralarına dahi aldırmadan çalan ve kaçan M.T. Jandarma JASAT tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Edremit - Çanakkale yolu üzerinde KİPA isimli AVM içerisinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, 60 bin liralık 2 adet saatin kimliği belirsiz şahıs tarafından çalınması olayının aydınlatılmasına yönelik jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timlerinden (JASAT) özel bir ekip oluşturuldu.

Oluşturulan özel ekip tarafından yapılan titiz ve detaylı araştırmalar neticesinde olayı M.T. isimli şüphelinin gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli olduğu iddia edilen M.T. gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı. Aynı şüphelinin farklı bir iş yerinden altın ve takı hırsızlığı olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilerek adli makamlara sevk edildiği bildirildi.