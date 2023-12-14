Bilecik’te dün gece yarısı meydana gelen yangında, 60 bin liralık saman balyası kül oldu

Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Büyük Susuz Köyünde gece saat 03:30 sularında birbirinden ayrı 3 grup istif halinde iken yanmaya başladı. Bölgeye Gölpazarı Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaklaşık bin balya kül oldu. Köy Muhtarı Binay Günay kendisine de ait balyaların yandığını ve yangının 3 farklı noktadan çıkması nedeniyle sabotaj iddialarının üzerinde durdu. Günay, "Bu ayrı ayrı 3 saman istifinin aynı anda hepsinin tutuşması tabiatın kanununa aykırı. Saman balyasının tutuşması için mutlaka benzin veya mazot gibi yanıcı madde gerekir. Bu iş kibrit veya çakmak ile olmaz" dedi.

Olay ile ilgili jandarma geniş çaplı araştırmaya başladı.