60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için geri sayım başladı

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 27 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında koşulacak.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için geri sayım başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
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haber detay altı

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 27 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında koşulacak.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 27 Nisan - 4 Mayıs tarihleri arasında 8 gün 8 etap boyunca sadece sporun değil, aynı zamanda Türkiye güzelliklerinin tanıtılacağı dev bir organizasyona dönüşüyor. Sportif değeri olduğu kadar Türkiye markasının turizmi de katkı veren 5 kıtada 13 dilde 190 ülkede kişi tarafından izlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 60. yıl parkurunun geçtiği etaplar şöyle:

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1. Etap: Antalya - Antalya (132 km)

2. Etap: Kemer - Kalkan (167.4 km)

3.Etap: Fethiye-Marmaris (175.9 km)

4.Etap: Marmaris - Akyaka (Kıran) (115.4 km)

5.Etap: Marmaris-Aydın (151 km)

6. Etap: Kuşadası - Selçuk (Meryem Ana) (161.4 km)

7. Etap: Selçuk - Çeşme (144.2 km)

8. Etap: Çeşme - İzmir (105.7 km)