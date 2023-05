60 eşofman, 60 forma, 8 futbol topunu vali kendi elleriyle dağıttı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İzmit’te bulunan Selanikspor takımına 60 forma, 60 eşofman, 8 futbol topu dağıtımı yaptı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İzmit Serdar Mahallesi’nde bulunan Selanikspor’a malzeme yardımında bulundu. Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan nakdi destek de sağlandı. Valiliğin yanı sıra İzmit Kaymakamlığı da spor kulüplerinin gelişmesi adına katkı sağlıyor. Bugün yapılan programda Serdar Mahallesi’nde bulunan Selanikspor’a eşofman, top gibi spor malzemeleri dağıtıldı. Davul ve zurnalarla karşılanan Vali Yavuz, ardından sahaya girdi. Önce penaltı çeken Vali Yavuz, ardından oynanacak olan maçın başlama vuruşunu yaptı. Tatlı ikramının ardından 60 forma, 60 eşofman ve 8 futbol topu dağıtımının yapılmasıyla program sona erdi.

Gençleri spora yönlendirmek için bu desteklerin önemine dair vurgu yapan Vali Yavuz, “Hepinizin bildiği gibi toplumun tüm kesimleriyle çok yakından irtibat kuruyor, ilişkilerimizi geliştiriyor, devletin yardımını, desteğini ve şefkatini en iyi şekilde sunmaya gayret ediyoruz. Bu çerçevede bugün Selanikspor’u ziyaret ediyoruz. Onlar için hazırladığımız spor malzemelerimizi, diğer desteklerimizi gençlerimize sunmak istiyoruz. Çünkü gençlerimizi sporla uğraştırmak, onların bedensel, ruhsal gelişimlerine katkı sunmak istiyoruz. Bu yaşlar özellikle hepimizin bildiği gibi bedensel aktivitelerin en üst seviyede olduğu, gelişimlerinin açık olduğu dönemler. O yüzden de gençlerimizin spora yönelmesi, Gençlik Spor Bakanlığımızın da Cumhurbaşkanımız da politikalar arasında yer alıyor. Biz de bu çerçevede şehirdeki amatör spor kulüpleri başta olmak üzere sporun her çeşidini, her dalını destekliyoruz. Bugün bizatihi geldim. Gençlerimizle burada, bu havayı teneffüs etmek için, onlara desteğimizi bir kez daha ifade etmek için buraya geldim. Burası Serdar Mahallesi. Buraları çok iyi biliyorum. Dolayısıyla Roman kardeşlerimizin toplumsal entegrasyonu, sosyal uyumları, kendilerini eğitim, sosyal ve kültürel alanında gelişmeleri bakımından zaten önemli çalışmalar yapıyoruz. Bu çerçevede de bu çalışmalarımızı arttırarak devam ettireceğiz. Kardeşlerimizin bize sevgisi, bilgisi her zaman artarak devam etmiştir. O yüzden kardeşlerimizin her birine çok teşekkür ediyorum. Desteğimiz devam edecek. Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan aynı zamanda nakdi destekler de sağladık. Yine İzmit Kaymakamlığımız yakından takip ediyor ve onlar da bizimle beraber bu desteğe devam ediyor. Eşofmanlarımız var. Çeşitli spor malzemelerimiz var. Bunun dışında nakdi yardımlarımız söz konusu. Bunların hepsini teslim etmiş olacağız” diye konuştu.