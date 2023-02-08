60 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde yıkılan Şeyh Şamil Apartmanı’nın enkazından 60 saat sonra bir kişi daha sağ olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremde yıkılan Karamanlı Mahallesi Şekerdere Caddesi üzerindeki Şeyh Şamil Apartmanı’nın enkazından 60 saat sonra güzel bir haber daha geldi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerce K-9 köpekleri ile yeri tespit edilen vatandaş için seferber olundu. Bölgede çalışma başlatan Sakarya itfaiyesi, Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM), Kahramanmaraş İtfaiyesi ve Polis Arama Kurtarma (PAK) ekiplerince saatlerce süren çalışmalar neticesinde Emine Gökşen enkaz altından sağ olarak kurtarıldı.