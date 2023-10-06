60 ülkeden 2 bin doktora, Türk cerrahtan eğitim niteliğinde ameliyat

Dünya ülkelerinden yaklaşık 2 bin genel cerrahı İstanbul’da buluşturan 16. Asya Pasifik Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi (ELSA 2023) çerçevesinde Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Aziz Sümer, obezite cerrahisi alanında canlı yayında iki ameliyat gerçekleştirdi. 60 ülkeden Türkiye’ye gelen doktorlar için eğitim niteliği taşıyan ameliyatlar başarıyla tamamlandı.

16. Asya Pasifik Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, İstanbul’da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde başladı. Kongre ile dünya çapında konferanslar, paneller, interaktif tartışmalar ve canlı yayında cerrahi işlemlerin yapıldığı video temelli eğitimler düzenleniyor. Bu çerçevede Türkiye’den de üç farklı hastaneden üç farklı alanda cerrahi operasyonlar yapılacak. Kongrenin ilk gününde Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Aziz Sümer ve ekibi tarafından obezite cerrahisi alanında mide bypassı ve tüp mide ameliyatı gerçekleştirildi. Eğitim amacıyla canlı olarak yayınlanan ameliyatları yaklaşık 60 ülkeden 2 bin genel cerrah izleme fırsatı buldu. Üç gün sürecek olan kongrenin ikinci ve üçüncü günlerinde ise diğer hastanelerde rektum kanseri ve fıtık ameliyatları da canlı yayında yapılacak.

Dünya çapında eğitim verildi

Obezite cerrahisi alanında önemli iki ameliyat gerçekleştiren İstanbul Beykent Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Klinik Şefi Prof. Dr. Aziz Sümer, kongre ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye’de yapılan önemli bir dünya kongresi. 60 ülkeden yaklaşık 2 bin cerrahın katıldığı bir kongre. Bu kongrede obezite cerrahisi ile ilgili iki ameliyatla canlı yayında eğitim yapıldı. Hastanemizde eğitim amacıyla canlı yayınla yapılan mide bypass ve tüp mide ameliyatını diğer cerrah arkadaşlarımız izleme fırsatı buldu. Yayın sırasında onların sorularına da cevap vererek, eğitimizi tamamlamış olduk.”

Obezite cerrahisinde iki farklı ameliyat yapıldı

Gerçekleştirilen cerrahi işlemleri de anlatan Prof. Dr. Aziz Sümer, “Obezite dünyada büyük bir salgın. Hastalıklı obezitenin tek tedavi şansı ise cerrahi operasyonlardır. En sık uygulanan operasyonlar altın standart dediğimiz mide baypassı ve tüp mide ameliyatıdır. Biz de hastanemizde bir dünya kongresinde ilk kez canlı yayında bu iki ameliyatı yaparak, yurt dışındaki meslektaşlarımızın eğitimine katkıda bulunduk” dedi.

İlk ameliyat 15 yıldır şeker hastası olan 48 yaşındaki kadın hastaya yapıldı. İnsülin ve oral antidiyabetik ilaç kullanmasına rağmen şekeri kontrol altına alınamayan ve ciddi sorunlar yaşayan hastaya şeker ameliyatı yani mide bypassı yapıldı. Ameliyattan 72 saat sonra hastanın şekerinin düzelmesi bekleniyor.

İkici ameliyat ise aşırı kilo sorunu yaşayan ve vücut kitle endeksi 46 olan bir hastaya yapıldı. Tüp mide ameliyatı yapılan hastanın obezitenin getirdiği sağlık sorunlarından ve kilosundan kurtulması amaçlanıyor.