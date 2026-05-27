60 yıldır süren gelenek: Bayramlaşmada 1 kilometrelik kuyruk oluştu

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Cerrah Mahallesi’nde 60 yıldır süren bayramlaşma geleneği, bu Kurban Bayramı’nda da sürdü. Vatandaşların bayramlaşmak için oluşturduğu 1 kilometrelik kuyruk, dronla havadan görüntülendi.

13 bin nüfuslu Cerrah Mahallesi’nde 60 yıldır toplu bayramlaşma geleneği sürdürülüyor. Bayram namazı sonrası bir araya gelen binden fazla kişi, tokalaşıp, el öptükten sonra sıraya girdi. Bayramlaşma sırasında oluşan 1 kilometrelik kuyruk dron ile görüntülendi. Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar, "Bayram sabahı uyanıp abdestimizi alıp camiye gidiyoruz. Bayram namazının ardından mezarlığımıza gidiyoruz. Yine bir duanın ardından tek ıra halinde bayramlaşma pozisyonuna geçiyoruz. Cerrah Mahallemizin 60 yıllık bayramlaşma geleneği devam etmektedir. Bundan sonra da devam edecektir inşallah. Bayramlaşmayı tek seferde burada bitirmiş oluyoruz. Ondan sonra kurban kesimine gidenler oluyor, şehir dışına gidiyorlar. Mahallemizde yaklaşık 13 bin nüfus var. Tek sıra bayramlaşma kuyruğu bin 200 metreyi geçti. Bizim için bir rekordu. Seneye 2 kilometreyi hedefliyoruz" dedi.

Mahalle sakinlerinden 14 yaşındaki Ömer Cepe ise, "Dedelerimizden bize kalan mirası sürdürmeye çalışıyoruz. Benden çocuklarıma, torunlarıma kadar gidecek bu mirası sürdürmek istiyorum. Her bayramda bu kadar coşkulu kutlama oluyor" dedi.