600 kadının el emeği ürünü bu fuarda sergileniyor

SAKARYA (İHA) – 600 girişimci kadın, çeşitli alanlarda ürettikleri el emeği ürünleri Sakarya Girişimci Kadınlar Derneği (SAKİKAD) tarafından Serdivan ilçesinde kurulan fuar alanında sergiliyor. Herhangi bir stant ücreti alınmadan gerçekleştirilen ve gıdadan, tekstile birçok el yapımı ürünün sergilendiği fuar 19 Temmuz tarihinde son bulacak.

Sanattan tekstile birçok el emeğinin yer aldığı fuar, Sakarya Girişimci Kadınlar Derneğince (SAKİKAD) Sakarya Büyükşehir ve Serdivan Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyelerinin de katkılarıyla Serdivan ilçesinde kuruldu. ‘Üreten Kadın Büyüyen Türkiye’ sloganı ile düzenlenen fuarda, iki grup halinde toplam 600 kadın girişimci bulunuyor. Kadınlar, el emeği göz nuru ürünlerini satışa sunarak hane gelirlerine katkı sağlıyorlar. Girişimci kadınlara ücretsiz olarak sunulan stantlar ise vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. 13 Temmuz’da vatandaşlara kapılarını açan fuar, 19 Temmuz’da son bulacak.

SAKİKAD Başkanı Nagihan Aygün, çalışan ve üreten kadının varlığının sesi olabilmek için bu yola çıktıklarını aktardı. Fuarda 600 girişimci kadının iki grup halinde stantlarda olacağını belirten Derneğin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan ve seramik sektöründe yaptığı ürünleri fuarda sergileyen Melek Müftüoğlu ise fuarın ilk 3 gününün oldukça verimli geçtiğine değindi.

“Herhangi bir stant ücreti almadık”

SAKİKAD Başkanı Nagihan Aygün, “Fuarımızda evde muafiyetle çalışan girişimci kadınlarımız var. Girişimci kadınlarımızın burada hem tüketiciyle tanışması hem de ürünlerini rahatlıkla sergileyebilecekleri bir ticaret ortamındayız. Biz çoğunlukla aynı işleri yapan girişimci kadınlarımızı bir araya getirdik. Birbirlerinin ticaretinden öğrenecekleri çok şey var. Ayrıca kitlesel ağı büyütmek için birbirlerine destek olsunlar, arkadaşlıklar kursunlar istedik. Burası bir birlik fuarı, burada ilk üç günümüzde 300 kadınımızı ağırladık. Kadınlarımızdan herhangi bir stant ücreti almadık. Büyükşehir Belediyemiz ve diğer belediyelerimizin yardımlarıyla kendi dernek bütçe katkılarımızla bu fuarımızı gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Çalışan ve üreten kadının varlığının sesi olmak için bu yola çıktık”

Fuara katılımın yoğun olduğunu söyleyen Aygün, “Fuar alanımızda akşamları şenliklerimiz oluyor eğlenceli geçiyor ve müşterilerin de ilgisini çekiyor. Fuar alanımız iki AVM ortasında olduğu için büyük bir meydanda ve herkes memnun. Fuar alanımızda; el emeği göz nuru, iğne oyalarından tutun, deri ayakkabılara kadar her şey var. Ürünlere öyle bir zarafet katmışlar ve o kadar güzel detaylandırılmış ki mesela eski bir sandalye alınmış sanki prenses koltuğu haline gelmiş. Hepsi çok güzel ben hayran kaldım. Fuarımız toplam 6 gün sürecek ve 19 Temmuz’da son bulacak. Biz çalışan ve üreten kadının varlığının sesi olmak için bu yola çıktık. İnşallah oluyoruz onlar keşfedilmeyi bekleyen inci taneleri. Gerçekten kabuklarından çıkınca her yer ışıldıyor” diye konuştu.

“Ürünlerimi, emeklerimi sergilemekten mutluyum”

Kocaeli’nden fuara katılan girişimci kadın Arzu Özfidan, “Ben derneğe ve ekibine çok teşekkür ediyorum bize bu fırsatı verdikleri için. Her şeyden önce çok güzel hazırlanmış bir düzen var. Burada olmaktan çok mutluyum, ürünlerimi, emeklerimi sergilemekten mutluyum. Ayrıca hiçbir ücret ödemeden burada ürünlerimizi sergileyebiliyor ve satışa sunabiliyoruz. Ben kendi el emeğimle çanta ve bebek kıyafetleri yapıyorum. Hepsi kendi emeklerim, kendi ürünlerim. Bu alanın alışveriş merkezinin yanında olması çok büyük bir avantaj” şeklinde konuştu.