600 kiloluk demir silindirin altında kaldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında meydana gelen olayda 600 kiloluk demir silindir altında kalan makine mühendisi yaralandı.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Olay saat 16.00 sıralarında İnegöl OSB’de faaliyet gösteren bir orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. Makine tamiri yapmakta olan Makine mühendisi Mertcan A.(33)’nın üzerine 600 kilo ağırlığındaki demir silindir düştü. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan işçi acılar içinde kaldı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.