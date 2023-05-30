600 pehlivan Tarihi Akbalık Güreşleri'nde boy gösterecek

Bu yıl 58.’si düzenlenecek olan ve 40 başpehlivanın katılımıyla toplam 600 sporcunun boy göstereceği Tarihi Akyazı Akbalık Yağlı Güreşleri’nin lansmanı yapıldı.

1956 yılından itibaren devam eden ve bu yıl 58.’si düzenlenecek olan Tarihi Akyazı Akbalık Yağlı Güreşleri, 4 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Akbalık Er Meydanı’nda 40’ı Başpehlivan olmak üzere 600 güreşçinin katılacağı tarihi tanıtım toplantısı gerçekleşti. Tanıtım toplantısında konuşan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Ali Gürbüz, Mustafa Taş, İsmail Koç, Fatih Atlı, Serhat Gökmen, Faruk Akkoyun, Hüseyin Gümüşalan, Ahmet Kavakçı ve Karapürçek ilçemizin gururu en genç başpehlivan Serdar Yıldırım kardeşimizin de içerisinde bulunduğu 40 tane başpehlivan olmak üzere toplamda 600 güreşçinin yarışacağı 58. Akbalık Güreşleri’ni inşallah bu pazar günü icra edeceğiz. Bugün hem bunun tanıtımını yapalım hem de ağamızı sizler ile tanıştıralım diye buradayız. Ata sporumuz, Akyazı’da bir dönem yapılmamış ama şimdi 58.’si olacak. Biz de hem ata sporumuza destek amaçlı hem de Akbalık ve Akyazı’nın ismini Türkiye’ye duyurmak maksatlı bu organizasyonu devam ettiriyoruz. İnşallah hayırlısıyla kazasız, belasız 4 Haziran günü tamamlamış oluruz. Hep birlikte ata sporumuza destek olarak Akyazı’mızın da tanıtımını yapmış oluruz” dedi.

“Bütün Sakarya halkını davet ediyorum”

Akbalık Güreş Ağası İbrahim Şahin, “Görev istenmez görev verilir. Sağ olsun dostlarım, arkadaşlarım bu tarz görevlere beni layık görüyorlar. Değerli dostum İdris Caymaz çok kıymetli Belediye Başkanım Bilal Soykan ile bana bu teklifi getirdikleri zaman onur ve gurur duydum. Eğer onlara faydalı olursam, Sakarya’ya faydalı olabilirsem, Akyazı’ma faydalı olursam ben bundan gurur, şeref ve onur duyarım. İnşallah Pazar günü Sakarya’mıza, Akyazı’mıza, Sakarya halkına güzel bir gün sunarız. Güzel bir güreş seyrederiz. Şimdiden pehlivanlarıma Allah güç, kuvvet versin 4 Haziran günü inşallah hep beraber buraya bütün Sakarya halkını davet ediyorum, bekliyorum” diye konuştu.

“Kıran kırana güzel güreşler olacak inşallah”

Akbalık eski Güreş Ağası Mehmet Öztürk ise, “İnşallah 4 Haziran’da kıran kırana güreş dediğimiz er meydanı, dualı çayırımızda güzel güreşler olacak. Güreşlerin hayırla bitmesini temenni ediyorum. Katılımızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor ve 4 Haziran’da da bekliyoruz inşallah” şeklinde konuştu.

Öte yandan, lansmana Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akbalık Güreş Ağası İbrahim Şahin, Akbalık eski Güreş Ağası Mehmet Öztürk, Akbalık Mahalle Muhtarı Rüstem Bilgi ile Akbalık Güreşleri’nin eski ağaları, pehlivanlar ve basın mensupları katılım gösterdi. Akbalık Er Meydanı’nda düzenlenen program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.