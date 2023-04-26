600 yıllık gelenek 'Erguvan Bayramı'

Yıldırım Belediyesi, tarihi 14’üncü yüzyıla kadar uzanan tarihi bir geleneği ihya ediyor. Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid’in damadı Bursa erenlerinden Emir Sultan’ın her yıl bahar ayında gönül coğrafyasından gelen sevenleriyle buluştuğu Erguvan Bayramı geleneği Yıldırım’da yaşatılıyor. Baharı müjdeleyen, bereket, huzur ve kardeşliğin sembolü kabul edilen Erguvan Bayramı 28-30 Nisan tarihleri arasında Emir Sultan Meydanı’nda düzenlenen etkinliklerle kutlanacak.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa’nın tarih, kültür ve manevi kimliğinde çok önemli bir yere sahip olan Emir Sultan Hazretleri’ni ve onunla özdeşleşen Erguvan Bayramı’nı Yıldırım’da yaşattıklarını belirtti. Bursa’da yıllar önce düzenlenen etkinliklerde Anadolu, Rumeli ve gönül coğrafyalarının birçok köşesinden gelen dervişlerle hasbihal edildiğini, halkın o günkü sorunlarına çözümler aranarak ilmi sohbetlerin gerçekleştirildiğini aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi olarak Erguvan geleneğini sürdürmek, medeniyetimizin tarihin derinliklerinde olan bu köklerinden istifade ederek yeni yaprakların oluşumuna katkı sağlamak, birlik ve beraberliğimize katkı sunmak adına Erguvan Bayramı etkinliklerini geçtiğimiz yıl itibariyle yeniden ihya etmeye başladık. 600 yıllık geleneğimiz olan Erguvan Bayramı’nı inşallah bundan sonra her yıl geleneksel olarak kutlayarak Emir Sultan Hazretleri’ni anacağız” dedi.