61. Çalı Güreşleri'nin Başpehlivanı İsmail Koç

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen 61. Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri, kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Yaklaşık 600 pehlivanın boy gösterdiği Çalı er meydanında, bu yıl başpehlivan İsmail Koç oldu.

Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl 61’inci kez düzenlediği Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri yine kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Çalı Güreş Alanı’nda; baş, baş altı, deste ile tozkoparan başta olmak üzere 14 ayrı kategoride, yaklaşık 600 pehlivanın katılımıyla gerçekleşen güreşlerde yoğun yağmura rağmen büyük heyecan yaşandı.

Çalı Meydanı’ndan kortej yürüyüşü ile başlayan Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri’ne ilgi büyük oldu. Başkan Erdem ve beraberindekiler ilk olarak er meydanlarının efsane cazgırı Koca Mestan’ın mezarlıktaki kabrini ziyaret ederek dua etti. Daha sonra Başkan Turgay Erdem ve beraberindekiler kortej eşliğinde güreş alanına girdi. Şenlik havasında başlayan etkinliğe Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in yanı sıra CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Nilüfer Kaymakamı Mustafa Özarslan, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim ile çok sayıda davetli katıldı.

Bu yıl müsabakalara Balıkesir, Çorum, Antalya, Kocaeli, Ankara, Sinop başta olmak üzere Türkiye’nin pek çok ilinden yüzlerce güreşçi katılarak derece için ter döktü. İsmail Balaban, Orhan Okulu, Mehmet Yeşil Yeşil, İsmail Koç’un da aralarında bulunduğu 40’a yakın başpehlivan, Çalı’da şampiyonluk için mücadele etti. Gün boyu büyük çekişmeye sahne olan güreşlerin finali ise yoğun yağmur altında gerçekleşti. Finalde başpehlivanlık için İsmail Balaban ve İsmail Koç er meydanına çıktı. Büyük çekişmeye sahne olan finalin sonunda İsmail Koç rakibini yenerek Çalı Güreşleri’nin 61. Başpehlivanı oldu.

Başaltı kategorisinde ipi göğüsleyen ise finalde rakibi Gökhan Örs’ü yenen Okan Yavaş oldu. Yavaş, zorlu bir mücadeleden galibiyetle ayrıldı.

Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri’nde gelecek yılın ağası da, yapılan açık artırma ile mevcut Çalı Ağası Hakan Söğünmez oldu. 916 bin TL ile yeniden ağa seçilen Söğünmez’e Başkan Turgay Erdem altın kemeri verdi. Gün boyu güreşleri yakından takip eden Başkan Turgay Erdem finalde pehlivanlara kupa ve madalyalarını verdi. Turgay Erdem, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, “Geleneksel ata sporumuzu yaşatmak için her yıl elimizden geleni yapıyoruz. Tarihi geçmişi olan geniş çaplı böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmak mutluluk verici. Uzun yıllar bu etkinliği yaşatma arzusundayız. Er meydanında mücadele eden herkese teşekkür ediyor, başarı elde edenleri kutluyorum” dedi.

Gün sonunda dereceye giren diğer kategorilerdeki pehlivanlarda kupa ve madalyalarını aldı.