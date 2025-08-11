6,1'lik depremde 1 kişinin hayatını kaybettiği enkaz havadan görüntülendi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem sonrası 3 katlı bir binanın enkazı dronla havadan görüntülendi. Ekipler, bölgede tedbir amaçlı çalışmalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, deprem sonrası yapılan incelemelerde 1 yıkık ve 1 ağır hasarlı bina tespit edildi. Enkaz altında kalan 4 vatandaş kurtarıldı, 2 vatandaş ise kendi imkânlarıyla çıktı. Kurtarılan 81 yaşındaki bir vatandaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İlçede ayrıca 16 yıkık bina belirlendi. Bunlardan 12’sinin metruk olduğu, 4’ünde yaşam bulunduğu, ancak bu binalarda oturanların da kendi imkânlarıyla çıktığı öğrenildi. Depremde iki cami minaresi yıkılırken, 29 kişi yaralandı, ağır yaralı bulunmadığı bildirildi.

Ekipler, 68 kırsal mahallede tarama çalışması yaptı, arama-kurtarma gerektiren başka bir nokta tespit edilmedi. İlçede elektrik, su ve doğal gaz kesintisinin olmadığı kaydedildi.

Yetkililer, vatandaşların gözle görülür hasar bulunan binalara girmemeleri gerektiğini belirterek, stadyum başta olmak üzere toplanma alanlarında bulunmaları konusunda uyarıda bulundu. Öte yandan, 1 kişinin hayatını kaybettiği enkazdaki çalışmalar ise dronla havadan görüntülendi.