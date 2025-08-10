6.1'lik Sındırgı depremi Bursa'da paniğe sebep oldu

Balıkesir Sındırgı merkezli 6.1 büyüklüğündeki deprem Bursa’da da güçlü şekilde hissedildi ve ciddi panik yaşandı. Vatandaşlar evlerden ve AVM’lerden dışarı kaçtı, açık alanlara yöneldi. Avizeler sallandı, bazı binalarda çatlaklar oluştu. Özellikle Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde sarsıntı yoğun hissedildi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde hasta yakınları korkuyla dışarı çıktı. Bursa’da yıkım yaşanmadı, ancak bazı eski yapılarda hasar ve çatlaklar bildirildi. Artçı sarsıntılar nedeniyle vatandaşlara dikkatli olunması ve resmi açıklamaların takip edilmesi önerildi.