61 yaşında kansere yenildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Sinan Altıntaş, prostat kanseri sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

61 yaşında kansere yenildi
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Sinan Altıntaş, prostat kanseri sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Körfez ilçesinde ikamet eden 61 yaşındaki diyaliz hastası Sinan Altıntaş, prostat kanseri sebebiyle tedavi gördüğü Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası Altıntaş’ın cenazesi ailesi tarafından hastaneden teslim alındı. Altıntaş’ın cenazesi Kirazlıyalı Merkez Camiinde kılınan cenaze namazı ardından Kirazlıyalı Mezarlığında defin edilecek.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman