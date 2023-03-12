61 yıl haber yazdı, artık okuyacak

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 60 yıldır gazetecilik yapan Ali Bilgiç, 1963 yılında kurduğu Yenişehir Gazetesi’ni dijital olarak hala okurlarıyla buluşturuyor. Gazeteci Bilgiç, mesleğini 61. yılında bırakmayı planlıyor.

Çocukken babasının kahvehanesindeki gazeteleri toplayıp oyunlar oynayarak mesleğe ilk adımını atan Ali Bilgiç, lise yıllarında şiir gönderdiği gazetede işe başladı. Babasını ikna ederek matbaa makinesini aldıran Bilgiç’in tek başına kurduğu Yenişehir Gazetesi’nin serüveni 1 Ocak 1963’te başlamış oldu. 60 yıllık mesleğinde aldığı çok sayıda ödülün yanı sıra ’Tutsak Gözler’ ve ’Kırık Senfoni’ adlı iki şiir kitabı yayımlanan Bilgiç, 1959 yılından itibaren Yenişehir ilçesinde çıkan tüm gazeteleri de arşivledi. Şimdilerde ayda bir çıkardığı Yenişehir Gazetesi’ni e-gazete olarak mail sitemi üzerinden okurlarına ücretsiz ulaştıran Bilgiç, mesleğinin 61. yılında gazeteye çıkarmayı bırakacağını planladığını anlattı.

Şiir gönderdiği gazetede işe başladı

Lise yıllarında şiir gönderdiği gazetenin baş yazarı tarafından işe alınan Bilgiç, "Liseyi Bilecik’te okudum. Bilecik’te ’Birlik Gazetesi’ adında ilk günlük gazete yayınlanmaya başladı. Bir şiir gönderdim. Gazetenin baş yazarı da Milli Eğitim müdürüydü. ’Bu çocuğu bana bulun getirin’ demiş. Gittim, saatlerce konuştuktan sonra gazetenin sahibine, ’Karşıya bir masa kurun, benim yazılarımı bu kontrol edecek’ dedi. Daha sonra gazete tek başıma bana kaldı. 16-17 yaşında günlük gazete bana kaldı ama ben de bu işin üstesinden gelmeyi başardım. Gazetenin baş yazarı olan Milli Eğitim müdürü babamı çağırmış, ’Bu çocuğa bir makine al, bu işi yapar’ demiş. Bu şekilde başladım" ifadelerini kullandı.

Teknolojinin her halini kullandı

60 yıl önce başladığı mesleğinde el dizgisinde hazırladığı gazeteleri, şimdilerde bilgisayar üzerinden e-gazete hazırlayarak mail servisi ile okurlarıyla buluşturan Bilgiç, teknolojinin yıllara göre değişimine tanıklık ediyor. 1989 yılında Yenişehir Gazetesi’ni Türkiye’de bilgisayarla hazırlanan ve kendi tesislerinde basılan ilk ofset ilçe gazetesi olarak yayınlayan Bilgiç, "Bütün teknolojileri görüp geçirdim. El dizgisi, makine dizgisi, matbaa, bilgisayar gibi teknolojilerin hepsini kullandım. Son olarak da bilgisayar üzerinden e-gazete hazırlayarak mail servisi ile okurlarıma gönderiyorum" dedi.

"Meslekten emekli olacağımı sanmıyorum"

Yıllardır yazdığı sayısız haberlerin ardından gazeteciliğin kolay bırakılamayacağını ifade eden Bilgiç, "Emekli oldum ama meslekten olacağımı sanmıyorum. Gazete hazırlamayı bırakırsam, haber yazmak yerine bu saatten sonra okuyacağım" diye konuştu.

"Bu kadarını ben de hayal edemezdim"

60 yılı geride bıraktığı gazetecilik mesleğinde, daha önce de mesleği bırakmayı düşündüğünü söyleyen Bilgiç, "Meslekte 60 yıl geçirdim. Bu kadarını ben de hayal edemezdim. Sürekli çabaladım. Bütün teknolojileri geçirdim. Artık yapacak bir şey kalmadı, benden öte teknoloji de kalmadı. Daha önce bırakmayı düşündüm ama yapacağım bir şey yok. Şairliğim ve yazarlığım var. Bunları bırakmam mümkün değil ama gazete çıkarmayı bırakırım" şeklinde konuştu.

Tüm birikimini vermeye hazır

Yenişehir’de kurulacak basın müzesine, Yenişehir’e yönelik belge ve dokümanlardan oluşan 20 bin sayfayı geçkin bir arşivi bağışlamaya hazır olduğunu belirten Bilgiç, "Birileri sahip çıksın ama kim sahip çıkar bilmiyorum. Ben kendi çabamla şimdiki kadar bir şeyler yapmaya çalıştım. Resmi bir kanalla korumaya alınırsa devrederim. Yoksa devretmek kolay. Satmak istemiyorum. Sadece insanlar yararlansın diye uğraşıyorum. Öğrenci geliyor, Yenişehir için bir şeyler araştırmak istiyor kaynak yok. Burada bulabilirse burada araştırıyor" ifadelerine yer verdi.