62. geleneksel Silivri yoğurt festivali, büyük bir coşkuyla başladı
Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen ve üç gün sürecek olan 62. Yoğurt Festivali, renkli açılış korteji ile başladı. Festivalin birinci gününde sahnelenen yöresel halk dansları gösterisi büyük beğeni toplarken, muhteşem performansıyla gençleri coşturan DJ Erdem Kınay'ın ardından sahne alan ünlü sanatçı İrem Derici verdiği konserle Silivrililere coşku dolu, unutulmaz bir gece yaşattı.
Silivri'nin ünlü lezzeti Silivri Yoğurdunu tanıtmak amacıyla her yıl düzenlenen 62. Geleneksel Silivri Yoğurt Festivali, büyük bir coşkuyla başladı. Silivri Belediye Binası önünden başlayan açılış kortejiyle başladı. Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve eşi Hayriye Sena Balcıoğlu'nun yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve gösteri gruplarının katıldığı açılış kortejine Silivrililer büyük ilgi gösterdi. Başkan Balcıoğlu, yürüyüş sırasında evlerinin balkonları ve camlarından korteje eşlik eden Silivrililere teşekkür etti. Açılış korteji, Silivri sahilindeki festival alanında son buldu.