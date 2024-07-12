62. Yoğurt Festivali'nde Silivrili Yazarlarımız Kitapseverlerle Buluşuyor
Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen 62. Yoğurt Festivali kapsamında kültür ve sanat etkinlikleri devam ediyor. Bu etkinliklerden biri de Silivrili yazarlarımızın Silivrili Yazarlar Standı'nda kitapseverlerle buluşacağı özel bir etkinlik olacak.
12-13-14 Temmuz tarihlerinde 17:00-00:00 saatleri arasında Silivri sahilinde kurulacak stant, Silivrili yazarların eserlerini okuyucularıyla buluşturacak. Katılacak yazarlar arasında Kaan Göktaş, Tuğçe Güzel, Ufuk Bek, Korhan Berktaş, Rabia Yılmazkaya, Mehmet Kabakçı, Nagihan Şanlı, Ahmet Can Uysal ve Abdülrahim Arslan yer almakta.
Yazarlarımız, eserlerini imzalayacakları etkinlik boyunca okurlarıyla birebir sohbetler gerçekleştirecekler.