62. Yoğurt Festivali'nde Silivrili Yazarlarımız Kitapseverlerle Buluşuyor

Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen 62. Yoğurt Festivali kapsamında kültür ve sanat etkinlikleri devam ediyor. Bu etkinliklerden biri de Silivrili yazarlarımızın Silivrili Yazarlar Standı'nda kitapseverlerle buluşacağı özel bir etkinlik olacak.

62. Yoğurt Festivali'nde Silivrili Yazarlarımız Kitapseverlerle Buluşuyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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12-13-14 Temmuz tarihlerinde 17:00-00:00 saatleri arasında Silivri sahilinde kurulacak stant, Silivrili yazarların eserlerini okuyucularıyla buluşturacak. Katılacak yazarlar arasında Kaan Göktaş, Tuğçe Güzel, Ufuk Bek, Korhan Berktaş, Rabia Yılmazkaya, Mehmet Kabakçı, Nagihan Şanlı, Ahmet Can Uysal ve Abdülrahim Arslan yer almakta.
Yazarlarımız, eserlerini imzalayacakları etkinlik boyunca okurlarıyla birebir sohbetler gerçekleştirecekler.

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62. Yoğurt Festivali'nde Silivrili Yazarlarımız Kitapseverlerle Buluşuyor
62. Yoğurt Festivali'nde Silivrili Yazarlarımız Kitapseverlerle Buluşuyor
62. Yoğurt Festivali'nde Silivrili Yazarlarımız Kitapseverlerle Buluşuyor
62. Yoğurt Festivali'nde Silivrili Yazarlarımız Kitapseverlerle Buluşuyor
62. Yoğurt Festivali'nde Silivrili Yazarlarımız Kitapseverlerle Buluşuyor
62. Yoğurt Festivali'nde Silivrili Yazarlarımız Kitapseverlerle Buluşuyor
62. Yoğurt Festivali'nde Silivrili Yazarlarımız Kitapseverlerle Buluşuyor
62. Yoğurt Festivali'nde Silivrili Yazarlarımız Kitapseverlerle Buluşuyor
62. Yoğurt Festivali'nde Silivrili Yazarlarımız Kitapseverlerle Buluşuyor