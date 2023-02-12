63 yaşındaki Hafsa teyzenin ilk isteği 'su' oldu, ardından çocukları ile görüntülü görüştürüldü

Hatay’ın Antakya ilçesinde deprem felaketinin 158. saatinde umutları yeşerten güzel bir haber daha geldi. Enkaz altından 63 yaşındaki Hafsa Dağcı sağ olarak kurtarıldı. Ekipleri karşısında gören Hafsa teyzenin ilk istedi “su” oldu, ardından çocukları ile görüştürüldü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok illerden biri olan Hatay’da ekipler yeni bir cana ulaşmak için hummalı çalışmasına devam ediyor. Deprem felaketinin 7. gününde aralıksız çalışmalarına devam eden Kocaeli Büyükşehir Arama Kurtarma, UMKE ve Zonguldaklı madenci ekipleri Antakya ilçesi Cumhuriyet Caddesi’nde ses aldıkları bir enkazda yöneldi. Ekipler enkaz altında kalan 63 yaşındaki Hafsa Dağcı’ya yaşam tüneli oluşturarak ulaştı. Yaşlı kadına ulaşan ekipler ona ilk istediğini sorduğunda yaşlı kadın “su” istedi. Hem kurtarma çalışması hem de yaşlı kadınla yapılan konuşma esnasında çocukları ile konuşmak istemesi üzerine ekipler Hafsa teyzenin çocuklarını arayıp görüntülü olarak görüştürdü. Çok mutlu olan kadın günleri sayıp “6 gün bugün. Beni kurtarmaya geldiniz. Rabbime şükürler olsun” dedi. 4 saatlik çalışma sonunda Hafsa teyze depremin 158. saatinde sağ olarak kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi Daire Başkanı Ömer İslamoğlu, çok duysal anlar yaşadıklarını ifade ederek “Herkesten Allah razı olsun. 7.günde Hafsa teyzemizi çıkardık. Çok mutluyuz, duygularımızı ifade edemiyoruz. Bizi gönülden destekleyen herkesten Allah razı olsun. Hafsa teyzemizle sürekli diyalog halindeydik.” dedi.