64. Geleneksel Çalı Güreşleri'nde başpehlivan Erkan Taş, güreş ağası Mustafa Cebeci oldu

Bursa’da bu yıl 64’üncüsü düzenlenen Geleneksel Çalı Güreşleri, kıyasıya mücadelelere ve ağalık ihalesine sahne oldu. Başpehlivanlığı Erkan Taş’ın kazandığı organizasyonda, ağalık ihalesini 6 milyon 516 bin TL ile Mustafa Cebeci aldı. Çalı’nın 65. güreş ağası olan Cebeci’ye, eski ağa Hakan Sögünmez tarafından el verildi.

Bursa’nın köklü organizasyonları arasında yer alan Geleneksel Çalı Güreşleri, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Türkiye’nin farklı illerinden çok sayıda pehlivanın er meydanına çıktığı organizasyonda, gün boyu süren müsabakalar güreşseverlerden ilgi gördü. Organizasyona Nilüfer Belediye Başkanı da katılım sağladı.

Final müsabakalarının ardından başpehlivanlığı Erkan Taş kazanırken, Ertuğrul Dağdeviren ikinci oldu. Feyzullah Aktürk ile Hasan Güzeller ise organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.

Güreşlerde en dikkat çeken bölümlerden biri ise ağalık ihalesi oldu. Çalı’nın 65. güreş ağalığını 6 milyon 516 bin TL’lik teklifle Mustafa Cebeci kazandı. Yeni ağaya el veren eski ağa Hakan Sögünmez, ata sporuna yıllardır gönül verdiğini belirterek, "Ömrümün yarısını ata sporuna vakfettim. Dolayısıyla bundan da son derece memnunum. Bu ticari bir durum değil. Ağalık ihalesini el verme gibi düşünün. Ahilik geleneğinden gelen bir kültür bu. Ahilik geleneğini sürdürerek kendisine el verdik. Yarından itibaren artık Çalı’nın 65. güreş ağasıdır" dedi.

Yeni güreş ağası Mustafa Cebeci ise, "Ata sporu olan bir mirasımızı daha da ileriye nasıl götürebiliriz, bunun çabası ve gayreti içerisindeyiz. Allah bize bu görevi nasip etti" ifadelerini kullandı.

Eski ağa Hakan Sögünmez, ağalık ihalesinde açıklanan rakamın yalnızca görünen kısmı olduğunu belirterek, "6 milyon 516 bin liraya bugün burada ağalık ihale edildi. Ama emin olun bu rakamların çok daha üzerinde paralar harcanıyor burada. Geleneklerimize, kültürümüze sahip çıkmalıyız" diye konuştu.

Geleneksel ata sporu yağlı güreşin yaşatıldığı organizasyonda tribünleri dolduran vatandaşlar, pehlivanların mücadelesini ilgiyle takip etti. Hem er meydanındaki mücadeleler hem de ağalık töreni, organizasyona damga vuran anlar arasında yer aldı.