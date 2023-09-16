65 gündür fabrika önünde grev yapıyorlar

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Corning fabrikasında çalışan işçiler, yüzde 105 zam taleplerinin kabul edilmemesi sebebiyle 65 gündür grev yapıyor.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Tembelova’da bulunan ABD’li firma Corning’de işçiler yüzde 105 zam taleplerine karşılık yüzde 60 zam teklifi gelmesi üzerine 14 Temmuz’da greve çıktı. 65 gündür grevde olan işçiler, haklarını istiyor.

"Yılmak yok"

4 yıldır fabrikada çalıştığını söyleyen işçi Umut Pak, "İlk fabrikaya girdiğimizde mutluyduk. Hem ücret olarak hem de bize yaklaşım olarak her şey gayet iyiydi. Sonrasında enflasyonun artışı ve ülkemizin şartları göz önüne alındığında bizim maaşlarımız gittikçe erimeye başladı. Sağ olsun işverenimiz bu konuda hiç yanımızda olmadı. Her zaman yasaları önümüze sürdüler. ’Enflasyon neyse biz onu veririz. Fazlasını veremeyiz’ dediler. Yanımızda olmadılar. Bizi yalnız bıraktılar. Bu kapıda 65 günümüz geçti. 2 aya aşkın süredir buralardayız. Hakkımızı arıyoruz, hakkımızı savunuyoruz, sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Gücümüzün yettiğince burada direnmeye devam edeceğiz. Hakkımızı da bir şekilde öyle ya da böyle alacağız. İnşallah buna güveniyoruz. Yılmak yok. Çıktığımız bu yolda sonuna kadar direneceğiz. İşverenin de bir yerde artık işçisini görüp, sesimizi duyup bize yaklaşmasını istiyoruz. İstediğimiz, temennimiz bu. Fazlasını istemiyoruz, hakkımızı olanı istiyoruz" dedi.

"Mağdur durumda bekliyoruz"

2007 yılından bu yana Corning Optik İletişim Sanayi’de çalıştığını ifade eden Selçuk Akgün, "17 senedir bu fabrikada sendikalı olarak çalışıyoruz. Bu 2. grevimiz. Ülkenin şartları belli, isteklerde belli. Covid döneminde diğer fabrikalar kapalıyken özel izinlerle çalışıyorduk. Gereğinden fazla burada mesaili çalıştık. Emeğimizin karşılığı için ’sözleşme dönemini bekleyin’ dendi. Sözleşme zamanı geldi ve yüzde 60’lık oranda kaldık. Bizim isteğimiz de yüzde 105. 230 kişi şuanda mağdur durumda bekliyoruz fabrikanın kapısında. 64 gün oldu. Hala temas yok. İlk günlerde kavurucu sıcaklarda bile burada insanlar hakkının mücadelesini verdi. Sesimizin duyulmasını istiyoruz" diye konuştu.

"Bize ’Greviniz hayırlı olsun’ dediler"

Lastik İş Sendikası Baştemsilcisi Mursel Aydemir, "Bende 23 yıldır bu firmada çalışmaktayım. Kısaca şöyle özetleyeyim. 7 aylık bir sözleşme dönemi geçirdik. Sözleşme döneminde biz mevcut haklarımızla birlikte kazanımlarımızı elde etmek için bu mücadeleyi sürdürdük. İlk 6 ay için yüzde 60 gibi bir oranla işveren geldi. Hiçbir şekilde kabul edilir tarafı yoktu. Arkadaşlar burada pandemi döneminde canla başla mücadele ettiler. İşlerine sahip çıktılar. Savsaklamadan işlerinin gereğini yaptılar ama maalesef işverenden bu geri dönüşü alamadık. ’Yüzde 60’ı kabul ediyorsanız edin, etmiyorsanız buyurun greve çıkabilirsiniz. Greviniz hayırlı olsun’ dediler" şeklinde konuştu.

"Bu işçi bunu hak etmedi" diyen Aydemir, "2022 yılının temmuz ayından beri ücretlerinde herhangi bir artış olmadı. Asgari ücrete iki defa zam geldi ve hiçbir şekilde bizim ücretlerimize bir artış sağlanmadığı gibi ocak ayındaki en azından birleştirme talebimize bile olumlu olarak bir karşılık verilmedi" ifadelerini kullandı.

"Mücadelemizi sürdüreceğiz"

Taleplerinin iş verene sahip çıkılması olduğunu kaydeden Aydemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreçle ilgili temennimiz işverenden bir şekilde bu sözleşme sürecinde arkadaşlara, çalışan işçisine sahip çıkmasıydı ama maalesef geldiğimiz noktada sözleme masasında bile Amerika’yı öne atıp, Amerika’nın fikrini kabul etmediğini dile getirdiler. Sözleşme masasında enflasyon o seviyelerde düşük kaldı ve bizim ücretlerimizdeki artış bunun 3 katı olarak lanse edildi. ’Size 3 katını veriyoruz’ denildi. Bunun yaşam standartlarında karşılığı olmadığını dile getirdik. Sadece 230 çalışan olarak değerlendirmemek lazım. Ailesiyle beraber değerlendirmek lazım. Şuanda baktığınız zaman bin kişilik aile mağdur edildi. 44 kadın çalışanımız burada. Okullar açıldı ve eğitim yılında çocuklarının bir şekilde beslenmesini sağlayamıyorlar. Bizimle birlikte burada aynı geleceği paylaşıyorlar. Kazanımlarımızı elde edene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın"