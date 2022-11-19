65 Ton Yulaf Tohumu Dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nce uygulamaya konulan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi başlığı altında, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce projelendirilen "İstanbul İçin Yulaf Projesi" çerçevesinde sertifikalı tohum dağıtım programı düzenlendi. Program sonunda Silivrili çiftçilere yulaf tohumu dağıtıldı.

Programa; Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Solak, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Hatice Yağmur, Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Ertuğrul, Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer, Silivri Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı İskender Kuloğlu, S.S. 470 Sayılı Silivri Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Turgay Sakarya, S.S. Selimpaşa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Özgür, Silivri Meclis Üyesi ve İBB Tarım Komisyonu Başkanı Sami Barlas, Silivri Muhtarlar Derneği Başkanı Muharrem Eren ve Mahalle Muhtarları, Siyasi Parti Temsilcileri ile çiftçiler katıldı.

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesinin alt projesi olarak sürdürülmekte olan “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) başlığı altında, 2022 yılı ikinci etap “İstanbul İçin Yulaf” projesi için 1.000.003,20 TL girdi bütçesi ayrılmış olup bu bütçenin %75'lik kısmı Bakanlık tarafından karşılanmaktadır.

“İstanbul İçin Yulaf” projesiyle; Pendik, Çekmeköy, Şile, Sancaktepe ve Silivri olmak üzere 5 ilçede 2898 Dekar alan için toplamda 72.464 kg yulaf tohumu dağıtımı planlanmış, Silivri’de 293 çiftçiye 65.000 Kg yulaf tohumu dağıtıldı.

