65 yaşındaki kadın banyoda ölü bulundu

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde 65 yaşındaki kadın, girdiği banyoda ölü bulundu.

Olay, Kapaklı Atatürk Mahallesi Mutlu Sokak’ta bulunan Yürkent Apartmanları 1. Etap C Bloğun ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 65 yaşındaki Gülümser Bilsen’in yaklaşık iki saat boyunca banyoda kalması kocasını şüphelendirdi. Ardından karısı kontrol etmek için banyoya giden adam, karısının cansız halde olduğunu gördü.

Kocasının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, 65 yaşındaki Gülümser Bilsen’in kronik rahatsızlığı sebebiyle hayatını kaybettiğini belirledi. Gülümser Bilsen’in cenazesi hastane morguna kaldırılırken, polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.