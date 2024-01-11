650 personel 275 iş makinesi karla mücadele görev alacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hafa sonu kenti etkisi altına alması beklenen kar yağışına karşı 650 personel, 275 iş makinesiyle önlem aldı.

Metroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç ön görülen noktalarda hazırlık yaptı. Yolların açık tutulması için 650 personel, 275 iş makinesi ve araçla tuzlama ve küreme çalışmaları yapacak. 30 bin ton buz çözücü tuz rezervi ise 18 tırla gerekli alanlara yolları güvenli hale getirebilmek için götürülecek.

Öte yandan, köylerde büyükşehir belediyesi tarafından dağıtılan traktör kar bıçaklarıyla, kar küreme çalışması yapılıyor.