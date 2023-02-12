66'ncı Mekanize Piyade Tugayı İslahiye'de vatandaşlara yemek hizmeti veriyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tekirdağ'da konuşlu bulunan 66'ncı Mekanize Piyade Tugayı'nın Gaziantep İslahiye'nin Altınüzüm köyünde vatandaşlara yemek hizmeti verdiğini bildirdi.

66'ncı Mekanize Piyade Tugayı İslahiye'de vatandaşlara yemek hizmeti veriyor
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tekirdağ’da konuşlu bulunan 66’ncı Mekanize Piyade Tugayı’nın Gaziantep İslahiye’nin Altınüzüm köyünde vatandaşlara yemek hizmeti verdiğini bildirdi.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Tekirdağ’da konuşlu bulunan 66’ncı Mekanize Piyade Tugayımızın Sahra Hizmet Bölüğü, seyyar mutfak, seyyar fırın ve seyyar banyo ile İslahiye’nin Altınüzüm köyünde vatandaşlarımıza hizmet veriyor” ifadelerine yer verildi.