66 yaşındaki komşusunun bileziklerini yağmalayıp boğazını keserek öldüren sanığa müebbet ile 15 yıla kadar hapis talebi

Beyoğlu’nda 66 yaşındaki komşusu Mevlüde Aluçlu’nun kolundaki bileziği yağmalayıp boğazını keserek öldürdüğü iddia edilen sanığın davasında mütalaa açıklandı. Savcılık, sanığın yağmaladığı bileziği kuyumcuda bozdurduğunu, delilleri karartmak için öldürdüğü kadına gidip sarıldığını ve telefonunu arayıp kendisi açarak delil üretmeye çalıştığını aktardı. Ayrıca sanığın 2 ayrı suçtan müebbet ile 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Beyoğlu’nda 22 Ekim 2022’de evine gittiği komşusu Mevlüde Aluçlu’nun (66) kolundaki bileziği yağmaladığı ve boğazını keserek öldürdüğü iddia edilen sanık Baran Ünal’ın (27) yargılanmasına devam edildi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada tutuklu sanık Baran Ünal hazır bulundu. Duruşmaya vefat eden Mevlüde Aluçlu’nun müşteki ailesi ile tarafların avukatları da katıldı.

Bileziği zorla alıp boğazını kestiği anlatıldı

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Baran Ünal’ın 22 Ekim 2022’de saat 12.42 sıralarında çalıştığı iş yerinden ayrıldığını, 12.50 sıralarında Mevlüde Aluçlu’nun evine geldiğini, 13.49 sıralarına kadar evde kaldığını ve o sırada evde Aluçlu’nun kolundaki bileziği zorla alarak boğazını kesici aletle birden çok kez kesmek suretiyle öldürdüğünü aktardı.

Yağmaladığı bileziği kuyumcuda bozdurduğu belirtildi

Açıklanan mütalaada, sanık Ünal’ın bileziği yağmalayıp Aluçlu’yu öldürdükten sonra iş yerine döndüğü, tanık beyanına göre ise iş yerine geldiğinde çok panik, tedirgin ve korku halinde olduğu belirtildi. Mütalaada, sanık Ünal’ın bir süre sonra peçeteyle masanın üzerine Aluçlu’ya ait bileziği çıkarıp koyduğu, daha sonra patronuna yağmaladığı bileziği bozdurmak için bir kuyumcu sorduğu, sonrasında kuyumcuya giderek bileziği bozdurduğu kaydedildi.

Delilleri karartmak için tekrar eve giderek sarıldığı aktarıldı

Sanık Ünal’ın bileziği bozdurduktan sonra patronunu arayarak komşusu Mevlüde Aluçlu’nun öldürüldüğünü ve onu görmek için izin istediğinin aktarıldığı mütalaada, tekrar Aluçlu’nun evine giderek delilleri karartmak için ona sarıldığı, cinayetten sonra tırnaklarını kestiği ve alkolle yıkadığı belirtildi.

Ölenin telefonunu arayıp kendisi açarak delil üretmeye çalıştığı aktarıldı

Açıklanan mütalaada ayrıca sanık Ünal’ın, Mevlüde Aluçlu’yu öldürdükten sonra kendi telefonundan Aluçlu’nun telefonunu arayarak telefonu kendisinin açtığı, böylece Aluçlu’nun yaşadığı zannını, telefona cevap verenin Aluçlu olduğunu düşündürerek cinayeti kendisinin işlemediğine dair delil üretmek olduğu kaydedildi.

Müebbet ile 15 yıla kadar hapis talebi

Mütalaada sanık Ünal’ın ‘kasten öldürme’ ve ‘konutta silahla yağma’ suçundan müebbet ile 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Duruşmada müştekiler Mehmet Aluçlu ile Zeliha Yaman, sanık Ünal’ın cezalandırılmasını talep ettiler. Ara kararını açıklayan mahkeme, taraf avukatlarına açıklanan mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmeleri için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.