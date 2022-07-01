661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi açılışı yapıldı

Edirne 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen törenle resmi açılışı yapıldı.

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  • 01.07.2022 19:33
  • Güncelleme: 01.07.2022 23:19
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi açılışı yapıldı
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri resmi açılışı Sarayiçi Er Meydanı’nda yapıldı. Er meydanında düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nı okunmasıyla başladı. Geçtiğimiz Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz, Türk bayrağını göklere çekti.

661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde 13 yıldır Kırkpınar Ağalığı yapan 3 altın kemerli Ağa Seyfettin Selim, burada yaptığı konuşmada güreşlerin hayırlı olmasını diledi. Selim, "Daha önce olan başpehlivanlardan daha çok hak ettiği için Ali Gürbüz kardeşime bu sene başpehlivanlık altın kemerini almasını diliyorum” dedi.

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Daha sonra söz alan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, şu açıklamalarda bulundu:

“Nesilden nesile aktarılmış bu gelenekle geleceğin şampiyonlarıyla geçmişin şampiyonlarını bugün burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Kültürümüz, tarihimiz, geleneğimiz ve göreneğimiz olan ata sporu güreşi nesilden nesile aktarmaya devam edeceğiz. İyinin kazandığı güreşler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık konuşma yaptı. Kırbıyık konuşmasında güreşin önemine değinerek, “Adalı Halil’lerin, Kel Aliço’ların ve Koca Yusufların torunları yiğit pehlivanlarımız uzun ve meşakkatli bir hazırlık sürecinin sonunda burada bulunmaktasınız. Bu dualı çayırda azmin, saygının, sabrın iç içe geçtiği unutulmaz güreş müsabakalarına katılım sağlayacaksınız. Bazen yenecek bazen de yenileceksiniz. Ancak şunu biliniz ki, bu çayırlarda güreş tuttukça bu geleneği gururla sürdürdükçe hepiniz birer şampiyon ve başpehlivan olarak yüce milletimizin gönlünü kazanmış olacaksınız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından pehlivanların, Kırkpınar görevli hakem, davul ve zurna ekibinin bulunduğu bando eşliğinde resmi geçişle tribünler selamlandı.

İHA

Editör
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