662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde toplam ödül 3 milyon TL'yi bulacak

Cumhuriyetin 100. yılına denk gelen 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde bütün boylarda dereceye girecek olan başpehlivanlara verilecek olan para ödülü, yolluk ve tur ücretleri ile bu yıl 3 milyon liraya ulaşacak.

UNESCO Kültürel Mirası Listesi’nde yer alan dünyanın en eski organizasyonlarından biri olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin 662. randevusu 7 Temmuz’da yapılacak törenlerle başlayacak. Cumhuriyetin 100. yılına denk gelen 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde bütün boylarda dereceye girecek olan başpehlivanlara verilecek olan para ödülü, yolluk ve tur ücretleri ile bu yıl 3 milyon TL’ye ulaşacak. Bu miktarın 2,5 milyon lirası Edirne Belediyesi tarafından, 500 bin lirası ise Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim tarafından karşılanacak.

Güreşler, Sarayiçi Er Meydanı’nda 7-8-9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek

Her yıl yüzlerce pehlivanın kol bağladığı Sarayiçi Er Meydanı’nda güreşler, 7 Temmuz Cuma günü saat 09.00’da başlayacak. Güreşler Sarayiçi’nde devam ederken, Kırkpınar’ın en önemli ritüellerden biri olan Ağa Karşılama Töreni gerçekleştirilecek. Kırkpınar’ın 3 altın kemerli ağası, 662. Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, 7 Temmuz Cuma günü saat 10.00’da Selimiye Meydanı’nda gerçekleştirilecek olan törenle karşılanacak. Daha sonra Atatürk heykeline çelenk sunulmasının ardından Pehlivanlar Mezarlığı’na geçilerek, dualar okunacak. Saat 12.00’de de Eski Cami’de mevlit okutulacak. Kırkpınar’ın açılış programı ise saat 18.30’da Sarayiçi Er Meydanı’nda gerçekleştirilecek. 2022 Yılı Kırkpınar Başpehlivanı Mustafa Taş tarafından bayrağın göndere çekilmesinin adından Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin açılış konuşmalarını yapacak. Tören, resmi geçit ile son bulacak.

Güreşler, 8 Temmuz Cumartesi Günü Sarayiçi Er Meydanı’nda devam edecek. 9 Temmuz Pazar Günü, Kırkpınar Yağlı Güreşleri saat 09.00’da başlarken, Ağalık İhalesi saat 15.00’te, Bayrak Töreni saat 16.00’da final güreşi saat 17.30’da, ödül töreni ise saat 18.30’da gerçekleştirilecek.

Hafta boyunca konserler düzenlenecek 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Edirne, ünlü müzik gruplarını ağırlayacak. 6 Temmuz Perşembe Akşamı Retrobüs, 7 Temmuz Cuma akşamı Yeni Türkü, 8 Temmuz Cumartesi akşamı ise Moğollar Sarayiçi Er Meydanı’nda Edirneliler ile buluşacak.