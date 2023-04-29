698 yıllık camii, yeniden ibadete açılmak için gün sayıyor

Sakarya’nın Erenler ilçesinde 1325 yılında Osmanlı padişahlarından Orhan Gazi döneminde yaptırıldığı tahmin edilen ve restorasyonu tamamlanan Cumaaltı (Sultan Orhan) Camii, yeniden ibadete açılmak için gün sayıyor.

Erenler ilçesi Büyükesence Mahallesi’nde 1325 yılında Osmanlı padişahlarından Orhan Gazi döneminde yaptırıldığı tahmin edilen Cumaaltı Camii, 698 yıldır tarihe tanıklık ediyor. Rekonstrüksiyonu Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tamamlanan tarihi cami yeniden ibadete açılmak için gün sayıyor. Gerçekleşen restore işlemlerinde dikdörtgen plan şemasında inşa edilen cami, büyük taş temellere oturtularak büyük kütüklerle çantı tekniğinde yeniden yapıldı. Cami bedeni içten ve dıştan bağdadi üstüne sıva ile kaplanan yapının çalışmaları çerçevesinde ise sac minare sökülerek yerine ahşap minare yapılıp kötü durumda olan çatı sökülerek yerine makaslı çatı inşa edildi. Harim ahşap duvar döşeme ve kirişleri sökülerek çürük olanlar aslına uygun olarak değiştirilen tarihi cami ise Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’ın katılımıyla 01 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşecek olan törenle yeniden ibadete açılacak.