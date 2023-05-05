7 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.
İnegöl-Bursa karayolu üzeri Hikmet Şahin köprülü kavşağında yağış nedeniyle yavaşlayan trafikte 16 BB 873 plakalı minibüse arkasında seyir halinde olan 07 AES 591 plakalı otomobil çarptı. Kazayla birlikte sırasıyla 42 AIZ 651 plakalı hafif ticari araç, 16 ATG 936, 34 VU 8706 plakalı otomobil, 16 ABD 013 plakalı otomobil ve 16 AFZ 239 plakalı otomobil çarpıştı.
Zincirleme kaza sonucu sürücüler yaralanmazken, araçlarda yolcu konumunda bulunan İrem M. (14) ile Seher S. (57) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle kapanan yol araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.
Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.