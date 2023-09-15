7 ayda hafız oldu

Gölkent Erkek Yatılı Kur’an Kursu’nda eğitim alan 11 yaşındaki Muhammed Emin Parlak, 7 aylık sürede hafız oldu.

İlkokul eğitimini Avni Akyol İlkokulu’nda tamamlayan 11 yaşındaki Muhammed Emin Parlak, 10 Haziran 2022’de İzmit Çayırköy’de bulunan Gölkent Erkek Yatılı Kur’an Kursu’na başladı. Burada eğitimlerine devam eden Parlak, kısa sürede büyük başarılar elde etti. 6 Şubat 2023’de hafızlık eğitimlerine başlayan Muhammed Emin, bu hedefine de ulaştı. Parlak, 7 ay gibi kısa bir sürede hafız oldu. Muhammed Emin Parlak için geleneksel hale getirilen pasta kesimi yapıldı. Bisiklet hediyesi de kazanan Parlak’a, 1 yıldan kısa süre içinde hafız olduğu için çeyrek altın da takdim edildi.