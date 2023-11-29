7 aylık Asraf bebek ve 22 Gazzeli hasta Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarından yaralı olarak kurtulan ve Türkiye’ye getirilen 7 aylık Asraf bebeğin de aralarında yer aldığı 23’ü çocuk hasta ve 21 refakatçi 44 kişi, Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi.

Türkiye’nin Gazze’deki hastalara ve vatandaşlara yönelik yardımları devam ediyor. Bu çerçevede Türk Hava Kuvvetlerine ait C-130 kargo uçağı, 7 aylık Asraf bebeğin de yer aldığı 23 çocuk hasta ve 21 refakatçi olmak üzere toplamda 44 kişiyi Türkiye’ye getirdi. Ankara’daki Etimesgut Askeri Havalimanı’na inen C-130 kargo uçağındaki hasta ve refakatçiler, hazır bekletilen ambulanslarla hızlı bir şekilde Etlik Şehir Hastanesine tedavileri yapılmak üzere sevk edildi.

88 kanser hastası Türkiye’ye getirildi

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının ardından Türkiye ile Mısır koordinasyonunda gerçekleştirilen sağlık diplomasisinin ardından 16 Kasım tarihinde 27 hasta ve 13 refakatçi, Refah sınır kapısından geçerek Mısır’ın El-Ariş Havalimanına getirilmişti. Daha sonra ise Gazzeli hasta ve refakatçiler Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait A400 tipi kargo uçağıyla Türkiye’ye transfer edilmişti. Akabinde ise Türkiye, sağlık diplomasisine hız kesmeden devam ederek, 61 hasta ve beraberindeki 49 refakatçinin 20 Kasım’da Türkiye’ye getirilmesini sağlamıştı.

İsrail tarafından bombalanan Türk Filistin Dostluk Hastanesinin sağlık hizmeti verememesiyle Türkiye’ye getirilen kanser hastası Gazzelilerin ardından ilk defa yaralı 3 Gazzeli çocuk tedavi için uçak ambulans ile Türkiye’ye 23 Kasım’da getirilmişti.

Etlik ve Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi görüyorlar

Türkiye, Mısır ve İsrail iş birliğiyle yürütülen transfer süreci sonrası hastalar, önce pandemi ardından 6 Şubat depremlerinde sağlık merkez üssü olan Etlik ve Bilkent Şehir Hastanelerinde tedavi altına alındı.

Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Etimesgut Askeri Havalimanında yaptığı açıklamada, bugüne kadar 200 Gazzeli’nin Türkiye’ye getirildiğini açıkladı.