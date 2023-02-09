7 aylık Helen bebek 66 saat sonra yeniden hayata 'merhaba' dedi

Hatay'da 66 saat boyunca enkaz altında kalan Helen bebek enkaz altından sağ olarak çıkardı.

7 aylık Helen bebek 66 saat sonra yeniden hayata 'merhaba' dedi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Hatay’da 66 saat boyunca enkaz altında kalan Helen bebek enkaz altından sağ olarak çıkardı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler birçok ili vurdu. Ülke genelinde olduğu gibi Hakkari Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi de (UMKE), arama kurtarma çalışmalarına başladı. Hatay’ın Odabaşı Mahallesi’nde çöken binada çalışma yapan ekipler 7 aylık Helen İnitizanoğlu’na ulaştı. 66 saat sonrası Helen bebek enkazdan sağ çıkartıldı.

Yapılan ilk müdahalenin ardın Helen bebek, hastaneye kaldırıldı.