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7 bin adet yavru sazan göletlere bırakıldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 7 bin adet yavru sazan balığı göletlere bırakıldı

7 bin adet yavru sazan göletlere bırakıldı
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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 7 bin adet yavru sazan balığı göletlere bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı 2022 yılı Balıklandırma Programı çerçevesinde Edirne/İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu’ndan teslim alınan 7 bin adet yavru sazan balığı Çerkezköy İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Öner’in ve müdürlük yetkililerinin nezaretinde Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki Veliköy OSB ve Kızılpınar Göletlerine bırakıldı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, bölgedeki vatandaşlara izni olmadan bir kaynaktan diğer kaynağa su ürünü taşınmaması, evlerde beslenen akvaryum balıklarının kesinlikle sulara bırakılmaması konusunda gereken hassasiyetin gösterilmesi hususlarında bilgiler verdi. Yetkililerden yapılan bilgilendirmede, “Kaynaklarımızın korunması, sürdürülebilirlik ve Balıklandırma Programının başarıya ulaşması için; av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması, bırakılan yavruların büyümesi için en az bir kez üremesine imkan verilmelidir” ifadelerine yer verildi.

İHA
Editör

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