7 bin biletin satıldığı Kırkpınar'a davullu zurnalı davet

661’inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 1 Temmuz Cuma sabahı küçük boyların güreşleriyle Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda başlayacak. Pazar gününe kadar çeşitli boylarda müsabakaların gerçekleştirileceği güreşlere bu yıl 3 bine yakın pehlivanın katılması bekleniyor. Son yılların en kalabalık güreşlerinin olacağı organizasyon için 7 binden fazla bilet satıldı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde görev yapacak davul zurna ekibi, geleneksel kıyafetlerle Edirne’nin caddelerini dolaşarak vatandaşları güreşlere davet ediyor. Güreş havalarıyla renkli bir davet sunup vatandaşları güreşlere davet eden davul zurna ekibi, vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Davul zurna ekibinin şefi Alaattin Zurnacı, Kırkpınar’da şef olarak görev yapmanın gurur verici olduğunu ve sağlığı el verdiği sürece yağlı güreşe hizmet etmek istediğini söyledi.