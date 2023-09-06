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- 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali bulunan iller sıralandı! En riskli şehir İstanbul
7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali bulunan iller sıralandı! En riskli şehir İstanbul
Jeoloji Mühendisleri Odası'nın çalışmasına göre, Türkiye'de 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali bulunan iller belli oldu. Altından doğrudan fay hattı geçen 24 ilde inceleme yapan uzmanlar, deprem riski yüksek iller arasında ilk sırada İzmir ve İstanbul'un yer aldığını belirtti. Özellikle de İstanbul'da deprem teyakkuzu ilan edilirken yine Adıyaman, Balıkesir, Manisa, Aydın, Denizli ve Tekirdağ'da deprem riski yüksek olan iller arasında yer alıyor.
Jeoloji Mühendisleri Odası doğrudan fay hattı geçen illeri incelemeye aldı. Yapılan çalışma kapsamında Türkiye'de 7 büyüklüğünde deprem olması muhtemel yerler belli oldu. En riskli 2 il İstanbul ve İzmir olurken, özellikle İstanbul'da teyakkuz ilan edildi.24 İL İNCELEMEYE ALINDI
Jeoloji Mühendisleri Odası altından doğrudan fay hattı geçen 24 ili incelemeye aldı. Jeoloji Mühendisleri Odası'nın incelemesi Hatay, Konya, Bingöl, Kahramanmaraş, Osmaniye, Manisa, Burdur, Balıkesir, Aydın, Erzurum, Tokat, Kocaeli, Kayseri, Muğla, Denizli, Eskişehir, Erzincan ve Hakkari gibi şehirleri kapsıyor. Bunun yanı sıra, Kütahya, Aksaray ve Sakarya'da da fay hattı üzerine kurulu kentlerin raporları tamamlanarak Bursa, İzmir ve Bolu için de deprem riski araştırmaları başladı.
EN RİSKLİ İL İSTANBUL
Türkiye'nin pek çok şehri aktif fay hatları üzerinde ve etrafında yer alırken deprem riski yüksek iller arasında Marmara Bölgesi, İstanbul ve İzmir ilk sırada yer alıyor.
DEPREM RİSKİ YÜKSEK OLAN İLLER
Özellikle de İstanbul'da deprem teyakkuzu ilan edilirken yine Adıyaman, Balıkesir, Manisa, Aydın, Denizli ve Tekirdağ'da deprem riski yüksek olan iller arasında yer alıyor.