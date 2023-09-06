7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali bulunan iller sıralandı! En riskli şehir İstanbul

Jeoloji Mühendisleri Odası doğrudan fay hattı geçen illeri incelemeye aldı. Yapılan çalışma kapsamında Türkiye'de 7 büyüklüğünde deprem olması muhtemel yerler belli oldu. En riskli 2 il İstanbul ve İzmir olurken, özellikle İstanbul'da teyakkuz ilan edildi.24 İL İNCELEMEYE ALINDI

Jeoloji Mühendisleri Odası altından doğrudan fay hattı geçen 24 ili incelemeye aldı. Jeoloji Mühendisleri Odası'nın incelemesi Hatay, Konya, Bingöl, Kahramanmaraş, Osmaniye, Manisa, Burdur, Balıkesir, Aydın, Erzurum, Tokat, Kocaeli, Kayseri, Muğla, Denizli, Eskişehir, Erzincan ve Hakkari gibi şehirleri kapsıyor. Bunun yanı sıra, Kütahya, Aksaray ve Sakarya'da da fay hattı üzerine kurulu kentlerin raporları tamamlanarak Bursa, İzmir ve Bolu için de deprem riski araştırmaları başladı.

EN RİSKLİ İL İSTANBUL

Türkiye'nin pek çok şehri aktif fay hatları üzerinde ve etrafında yer alırken deprem riski yüksek iller arasında Marmara Bölgesi, İstanbul ve İzmir ilk sırada yer alıyor.

DEPREM RİSKİ YÜKSEK OLAN İLLER

Özellikle de İstanbul'da deprem teyakkuzu ilan edilirken yine Adıyaman, Balıkesir, Manisa, Aydın, Denizli ve Tekirdağ'da deprem riski yüksek olan iller arasında yer alıyor.