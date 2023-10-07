7'den 70'e kitapseverler bu fuarda buluştu

13. Kocaeli Kitap Fuarı’nın ilk gününde 7’den 70’e kitapseverler bir araya geldi. Fuarı 13 yıldır ziyaret ettiğini belirten Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, “Bu sene 1 milyonu aşan ziyaretçi olacağından eminim” dedi.

Bu yıl 13’üncüsü gerçekleştirsen Kocaeli Kitap Fuarına kitapseverler akın etti. Kocaeli Kongre Merkezi’nde 7-15 Ekim tarihleri arasında devam edecek fuarın ilk gününde yoğunluk yaşandı. Kitapseverler binlerce kitabı incelerken, beğendiklerini satın aldı. Fuarın ilerleyen saatlerinde Ercan Kesal, Salih Zengin, Hüseyin Tapik, İlker Balkan, Taşansu Türker, Suphi Saatçi, Şermin Yaşar, Şükrü Erbaş gibi ünlü isimlerin söyleşi gerçekleştireceği kaydedildi.

“Bu sene 1 milyonu aşan ziyaretçi olacağından eminim”

Stantları gezen Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, “Bu fuarın birkaç önemi var, birincisi yaklaşık 13 yıldır üst üste yapılabiliyor olması. Şehrimizin kültürel hayata ne kadar yatkın olduğunu göstermesi açısından hem de şehrimizin yönetiminin bu tür şeylere önem verdiğini gösterilmesi açısından önemli. 13 senedir fuara gelerek kitap alıyorum, hakikaten de büyük bir mutluluk duyuyorum. Bugün ilk defa rektör olarak fuarı ziyaret ettim. Kocaeli’de çok sayıda yayın evinin olduğunu görmek ve bu yayın evlerinin de ulusal çapta işler yaptığını görmek, hatta bazılarının uluslararası çapta işler yaptığını duymak mutlu etti, onurlandırdı. Fuarın bu sene daha başarılı olacağına inanıyorum. Her sene Mayıs ayında düzenleniyordu, bu sene Mayıs ayında düzenlenemedi Eylül’e kaldı. Bu sene 1 milyonu aşan ziyaretçi olacağından eminim” dedi.

“İnsanlara yarar sağlayacağına inanıyorum”

Kitapları çok sevdiğini söyleyen Tayip Kılıç, “Pek çok insan geliyor, uzmanlarla, akademisyenlerle sohbet edecekler fikir alışverişinde bulunacaklar. İnsanlara yarar sağlayacağına inanıyorum. İnsanlara yeni perspektifler katarken bakışasımızı değiştirmemizi sağlayabilir” diye konuştu.