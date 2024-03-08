7'den 70'e seramik kurslarına yoğun ilgi

Bilecik Halk Eğitim Merkezi’nde 7’den 70’e herkesin ilgisini çeken seramik kursları başladı.

Halk Eğitim Merkezi’nde başlayan seramik kursları yoğun ilgiyle karşılandı. Kursta hem aksesuar hem endüstriyel kullanım amaçlı ürünler ortaya çıkıyor. Çeşitli ürünlerin üretiminin yapıldığı seramik kurslarına hem Halk Eğitim Merkezi’ne giderek hem de online üzerinden başvuru işlemleri yapılıyor. Eğitmen Beyza Gülsoy ise burada yapılan etkinliklerin kattığı değerler ve emekler ile geçen güzel zamanlara herkesi davet ediyor.