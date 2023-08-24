7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nde nihai kararı Hakem Kurulu verecek

Memur ve memur emeklisinin, 2 yıllık mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7’nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam kararı için uzlaşma sağlanamadı. Nihai kararı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu verecek.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin, 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7’nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 1 Ağustos’ta başlayan süreç sona erdi. Kamu İşveren heyeti görüşmeler çerçevesinde son teklifini 2024 yılı ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci 6 ay için yüzde 10, 2025 yılı için ilk 6 ay için 6 ikinci 6 ay için 5 olarak açıklamıştı.

Kısmi mutabakat sağlandı

Müzakere sürecinin sonlanmasıyla birlikte Kamu İşveren Heyeti ile Yetkili Konfederasyon Memur-Sen, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren genel zam oranlarında uzlaşmaya varamazken, 11 iş kolunda ise yetkili sendikalarla ile Kamu işveren Heyeti arasında imzalar atıldı.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu nihai kararı verecek

Kamu İşveren Heyeti ile Yetkili Konfederasyon Memur-Sen genel zam oranlarında uzlaşmaya varamayınca görüşmelerde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başladı. Üyelerinin 7’sinin Cumhurbaşkanı tarafından seçildiği, Memur-Sen’den 2, Kamu-Sen’den 2 ve Kesk’ten 1 üyenin yer aldığı Hakem Heyeti, görüşmelere dair nihai kararı verecek. Toplamda 11 üyeden oluşan Hakem Kurulu, oy çokluğuyla karar alacağı karara itiraz edilemeyecek.