7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nde son kararı Hakem Kurulu verecek

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmesi ardından, 11 hizmet kolunda anlaşma sağlandığını fakat oransal zamda mutabakata varılmadığını, son kararın Hakem Kurulu tarafından vereceğini belirtti.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7’nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi sürecinde müzakere aşaması, 6 buçuk saatlik görüşmenin ardından tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşen ve saat 02.30’da sona eren toplantıda, yetkili konfederasyon olarak masada yer alan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, açıklamalarda bulundu. Yalçın, 11 hizmet kolunda anlaşma sağlandığını fakat oransal zamda mutabakata varılmadığını, son kararı Hakem Kurulu’nun vereceğini belirtti.

“341 maddede mutabakata varıldı”

11 hizmet kolunda 128 adet yeni ve revize maddenin olduğunu açıklayan Yalçın, “Toplam 291 hizmet kolu, 50 tane de genel olmak üzere toplam 341 maddenin olduğu bir kazanım skalası oldu. Memurlar açısından önemli bir süreç, en önemli çözüm merkezi bu toplu sözleşme masası. Uzun süredir emek veriyoruz” diye konuştu.

“4688 sayılı yasa hakkında bir maddede mutabık kaldık”

İş kollarında uzun süren bir çalışma sonucu imzaların atıldığını ifade eden Yalçın, “Memur Toplu Sözleşmesinde 4688 sayılı yasanın değişmez zaruriyetini bir daha görmüş bulunuyoruz. Bu konuda da bir maddede mutabık kaldık. Orada da memur toplu sözleşmesine ilişkin 4688 sayılı yasayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı himayesinde sosyal paydaşlarla çalışacak ve buna ilişkin bir çerçeve oluşturmaya çalışacağız” ifadelerine yer verdi.

“3600 ek gösterge konusu da beraber çalışılacak”

Genele ilişkin üzerinde uzlaşmanın sağlandığı fakat oransal kısımda uzlaşmanın sağlanmadığı dolayısıyla Hakem Kuruluna gidecek olan hükümlerin olduğunun altını çizen Yalçın, “Dolayısıyla Bakanlıkla ortak uzlaşı içerisinde aldığımız kısımda şeflerin, müdürlerin, mühendislerin, şube müdürlerinin, mimarların, veteriner hekimlerin, müdür yardımcılarının, tekniker teknisyen gibi birçok unvandaki arkadaşımızın bu anlamda toplu sözleşme hükmünde gözetildiği başlıklar var. 3600 ek gösterge konusu da beraber çalışılacak ve uygun bir zamanda hükümete teslim edilecek. Bu açıdan bu toplu sözleşmede masaya gelirken birçok maddeyle gelmiştik. Ve bunlar revize edilerek daha sonra 960 maddede tasnif edilmişti. Masadan çözüm üretelim diye olağanüstü gayret gösterdik” değerlendirmesinde bulundu.

Toplu Sözleşme birinci toplantısında belirlenen takvime göre Hakem Kurulu nihai kararını 31 Ağustos’a kadar kararını verecek.