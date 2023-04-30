7 gollü maçın kazananı Liverpool

İngiltere Premier Lig’de zirve yarışından uzak kalan Liverpool, son haftalarda aldığı galibiyetlerle çıkışını sürdürürken, Tottenham karşısında 4-3’lük galibiyetle seriyi 4 maça çıkardı.

Premier Lig’in 34. haftasında Liverpool, Anfield Road’da Tottenham’ı konuk etti. Mücadeleye hızlı başlayan Kırmızılar, ilk 5 dakikada Curtis Jones ve Luis Diaz ile 2-0’lık üstünlük sağladı. 15. dakikada Mohamed Salah farkı 3’e çıkaran golü kaydederken, 39’da Harry Kane’in golü ilk yarının sonucunu tayin etti. Londra temsilcisi Heung-min Son’un golüyle son dakikalara umutlu girerken, 90. dakikada Richarlison attığı golle maçta skoru dengeledi. Ev sahibinde Portekizli golcü Diogo Jota, 90+4. dakikada yeniden takımını öne geçiren golü atarken, takımına 3 puan kazandırdı.

Gol düellosuna sahne olan müsabakayı 4-3 kazanan Liverpool, üst üste 4. galibiyetini elde ederken puanını da 56’ya yükseltti. Ligde oynadığı son 4 maçta yalnızca 1 puan alabilen Tottenham ise 54 puanda kalırken, puan sıralamasında da rakibinin altında kaldı. Öte yandan mavi-beyazlılar son 4 maçta kalesinde 15 gol gördü.