7 gollü maçta Süper Kupa'nın sahibi Barcelona oldu

İspanya Süper Kupası'nda Barcelona, Real Madrid'i 5-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

7 gollü maçta Süper Kupa'nın sahibi Barcelona oldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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İspanya Süper Kupası’nda Barcelona, Real Madrid’i 5-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

Suudi Arabistan’ın Jeddah şehrinde bulunan King Abdullah Sports City Stadyumu’nda Real Madrid ile Barcelona İspanya Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi. Tam 7 golün atıldığı mücadelede Barcelona rakibine 5-2 üstünlük sağlayarak 15. kez kupayı müzesine götürdü. Barcelona’ya galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Lamine Yamal, 36. dakikada Robert Lewandowski, 39 ve 48. dakikalarda Raphinha ve 45+10. dakikada Alejandro Balde atarken, Real Madrid’in golleri ise 5. dakikada Kylian Mbappe ile 60. dakikada Rodrygo’dan geldi.

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Öte yandan Real Madrid’de forma giyen milli oyuncu Arda Güler, süre alamadı.