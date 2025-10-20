7 gün önce kaybolan genç kız bulundu

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde 7 gün önce ortadan kaybolan 19 yaşındaki Nafiye A., ailesinin endişeli bekleyişi sonrası bulundu. Genç kızın, ailesine göre ikinci kez aynı kişi tarafından kaçırıldığı öne sürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Nafiye A., 7 gün önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Ailesi, genç kızdan haber alamayınca durumu polise bildirdi. Günlerdir perişan halde kızlarını arayan aile, Nafiye A.’nın daha önce de aynı kişi tarafından kaçırıldığını iddia ederek yetkililerden ve kamuoyundan yardım istemişti.

Yapılan arama ve soruşturma çalışmaları sonucu genç kız, kaybolduktan 7 gün sonra bulundu. Nafiye A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.