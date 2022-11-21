7 günde şifa buldu

Geçtiğimiz günlerde Silivri Kolan Hastanesine vücudundaki kızarıklık, kaşıntı şikayetleri gelen 60 yaşındaki Ç.H. isimli hastaya Gül hastalığı teşhisi konuldu. Silivri Kolan Hastanesi hekimlerimden Cildiye (Dermatoloji) Uzmanı Uzm. Dr. Vahit Mültecihak‘ın uyguladığı tedaviyle 7 gün içinde sağlığına kavuştu.

Hastanın şikâyeti ve tedavi sürecini aktaran Cildiye (Dermatoloji) Uzmanı Uzm. Dr. Vahit Mültecihak “Vücudunda kızarıklık, kaşıntı şikayetleri başlayan hastamız, gittiği bir merkezdeki dermotoloji kliniğinde İrritan kontakt Dermatit (tahriş) tanısı alarak steroidli krem ve iğne tedavisi başlanmıştır. Bize başvurduğu süreye kadar aynı merkezde farklı tarihlerde iki kez daha muayene olup ilaç değişikliği yapılmış ancak şikayetlerinde herhangi bir gerileme olmamış tam aksine artış göstermiştir. Hastamızın muayenesinde tüm gövdede yaygın eritemli skuamlı plaklar, bazı plaklarda ise yakalık tarzda Yapışık skuamları mevcuttur. Muayene bulgularına dayanarak hastaya pityriasis Rose (Gül hastalığı) tanısı konup basamak şeklinde oral steroid tedavisi başlanmış. Hastamızın 7. gün muayenesinde belirgin bir iyileşme saptanmıştır.” dedi.

