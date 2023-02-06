7 günlük milli yasın ardından Bursa'da bayraklar yarıya indi

Türkiye’yi vuran 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sebebiyle 7 günlük milli yas ilan edilmesinin ardından tüm illerde olduğu gibi Bursa’da da Türk bayrakları yarıya indi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıkladı. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerde 12 Şubat Pazar günü güneşin batışına kadar Türk bayrağının yarıya indirileceği belirtildi. Milli yas ilanının ardından tüm yurtta olduğu gibi Bursa’da da bayraklar yarıya indirildi.